Карна впервые сыграла за "красных дьяволов".
Карна Солскьяер, МЮ
30 января 2022, 20:55
Дочь Оле-Гуннара Солскьяера Карна дебютировала за Манчестер Юнайтед в матче Кубка Англии среди женщин.
Девушка сыграла против Бриджуотера, а МЮ добыл убедительную победу со счетом 0:2.
Это исторический момент для Юнайтед. Карна и Оле стали первыми отцом и дочерью, сыгравшими за "красных дьяволов".
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