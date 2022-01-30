Англия

Карна впервые сыграла за "красных дьяволов".

Дочь Оле-Гуннара Солскьяера Карна дебютировала за Манчестер Юнайтед в матче Кубка Англии среди женщин.

Девушка сыграла против Бриджуотера, а МЮ добыл убедительную победу со счетом 0:2.

Это исторический момент для Юнайтед. Карна и Оле стали первыми отцом и дочерью, сыгравшими за "красных дьяволов".

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