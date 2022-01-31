Англия

Лондонский клуб не стал продавать французского футболиста зимой.

Французский центральный защитник Исса Диоп является игроком ротации в лондонском Ньюкасле, сыграв лишь в 17 матчах текущего сезона (1527, 1 гол).

Несмотря на это, главный тренер "железных" Дэвид Мойес не готов расставаться с 25-летним исполнителем во время зимнего трансферного окна.

Как стало известно французскому ресурсу RMC, Ньюкасл выходил на представителей "молотобойцев" с предложением в размере 8 млн евро, однако получил решительный отказ.

Вест Хэм принял однозначное решение сохранить футболиста в клубе, как минимум, до лета, несмотря на попытки других команд договориться о его трансфере.