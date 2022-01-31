Англия

Англичанин будет работать под руководством Фрэнка Лампарда.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли продолжит свою карьеру в Эвертоне.

Стороны согласовали все детали сделки и вскоре объявят о переходе официально, сообщают Фабрицио Романо и Николо Скира. Футболист перейдет в стан "ирисок" на постоянной основе.

В текущем сезоне на счету Деле Алли 18 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах, в которых он отличился двумя забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее Эвертон объявил о назначении Лампарда главным тренером команды.