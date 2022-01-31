Англия

24-летний англичанин перебрался в стан одного из лидеров Чемпионшипа.

Ливерпуль на своем официальном сайте объявил об уходе центрального защитника Натаниэля Филлипса, который продолжит карьеру в Чемпионшипе.

24-летний англичанин перебрался на правах арендного соглашения в Борнмут, который ведет непосредственную борьбу за выход в АПЛ, занимая ныне третью строчку во втором по силе дивизионе страны.

Сделка рассчитана до завершения текущего сезона.

Стоит отметить, что в сезоне-2019/20 Филлипс был в аренде в немецком Штутгарте, которому он помог выйти в первую Бундеслигу.