Англия

Уругвайский хавбек продолжит карьеру в Лондоне.

Ювентус на своем официальном сайте объявил об уходе центрального полузащитника Родриго Бентанкура.

24-летний уругваец перешел в лондонский Тоттенхэм, к которому он присоединился на постоянной основе.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 19 миллионов евро + 6 миллионов евро в качестве бонусов.

Заменой для Бентанкура в Ювентусе стал Денис Закария, о переезде которого в Турин ранее сообщила Боруссия М.