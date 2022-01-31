Уругвайский хавбек продолжит карьеру в Лондоне.
Родриго Бентанкур, getty images
31 января 2022, 18:24
Ювентус на своем официальном сайте объявил об уходе центрального полузащитника Родриго Бентанкура.
24-летний уругваец перешел в лондонский Тоттенхэм, к которому он присоединился на постоянной основе.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 19 миллионов евро + 6 миллионов евро в качестве бонусов.
Заменой для Бентанкура в Ювентусе стал Денис Закария, о переезде которого в Турин ранее сообщила Боруссия М.