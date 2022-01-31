Германия

Швейцарский хавбек продолжит свою карьеру в Серии А.

Боруссия М на своем официальном сайте объявила об уходе Дениса Закарии в туринский Ювентус.

Контракт 25-летнего швейцарца с "фармацевтами" истекал летом 2022 года. Немецкий клуб предложил ему новое соглашения, однако футболист решил начать новый этап в карьере.

Таким образом, чтобы заработать на продаже Закарии хоть какие-то средства, в немецком клубе согласились принять предложение Ювентуса и отпустить его этой зимой.

Швейцарец уже находится в Турине, где проходит медицинский осмотр для завершения трансфера в новый клуб.

По данным СМИ, сумма сделки составила 5 миллионов евро + 3 миллиона евро Боруссия М может получить в качестве бонусов.