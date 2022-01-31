Англия

"Шпоры" усилились еще одним футболистом "старой синьоры".

Ювентус на своем официальном сайте объявил об уходе крайнего полузащитника Деяна Кулусевски.

21-летний швед вслед за Родриго Бентанкуром стал игроком лондонского Тоттенхэма, покинув Турин лишь спустя полтора года после своего трансфера из Пармы.

Детали сделки неизвестны, однако, по информации СМИ, "шпоры" арендовали Кулусевски до лета 2023 года за 10 миллионов евро.

Тоттенхэм оставил за собой право выкупить шведского вингера за 35 миллионов евро после завершения арендного соглашения.