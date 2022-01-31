Англия

Молодой вингер возвращается в испанскую Ла Лигу.

Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил об уходе крайнего полузащитника Брайана Хиля.

20-летний испанец, перешедший в стан "шпор" прошлым летом из Севильи, не смог закрепиться в стартовом составе лондонского клуба и уже сейчас отправляется за игровой практикой обратно на родину.

Валенсия арендовала Брайана Хиля до конца текущего сезона.

В текущем сезоне испанский вингер провел за Тоттенхэм 20 поединков во всех турнирах, в которых он отдал один ассист.