Молодой вингер возвращается в испанскую Ла Лигу.
Брайан Хиль, Валенсия
31 января 2022, 20:04
Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил об уходе крайнего полузащитника Брайана Хиля.
20-летний испанец, перешедший в стан "шпор" прошлым летом из Севильи, не смог закрепиться в стартовом составе лондонского клуба и уже сейчас отправляется за игровой практикой обратно на родину.
Валенсия арендовала Брайана Хиля до конца текущего сезона.
В текущем сезоне испанский вингер провел за Тоттенхэм 20 поединков во всех турнирах, в которых он отдал один ассист.