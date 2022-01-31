Нидерландский хавбек отправился за игровой практикой на Гудисон Парк.
Донни ван де Беек, Эвертон
31 января 2022, 20:56
Эвертон официально объявил о подписании центрального полузащитника Донни ван де Беека, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед.
24-летний нидерландец перешел в стан "ирисок" на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
По информации СМИ, Эвертон будет выплачивать зарплату футболисту, а соглашение не имеет опции выкупа игрока.
В нынешней кампании Донни ван де Беек провел за Манчестер Юнайтед 14 поединков во всех турнирах, в которых он отметился единственный забитым мячом.
Напомним, что сегодня Эвертон также объявил о назначении Фрэнка Лампарда на пост главного тренера первой команды.