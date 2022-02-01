Англия

Экс-форвард Зари продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Халл Сити на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Аллахьяра Сайядманеша, права на которого принадлежат Фенербахче.

20-летний иранец, выступавший ранее на правах аренды за луганскую Зарю, перебрался в клуб из Чемпионшипа на правах аренды до конца сезона.

Аллахьяру еще необходимо получить разрешение на работу в Великобритании.

В текущем сезоне Аллахьяр провел за Зарю 24 поединка во всех турнирахЮ в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.