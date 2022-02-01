Англия

Хавбек сменил клуб в день трансферного дедлайна.

Полузащитник Норвича Тодд Кантвелл перешел в Борнмут, сообщает официальный сайт английского клуба.

Английский хавбек присоединился к "вишням" на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

Кантвелл является воспитанником Норвича, дебютировав в первой команде в январе 2018 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 10 поединков в футболке "канареек", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Борнмут арендовал защитника Ливерпуля Натаниэля Филлипса.