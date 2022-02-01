Хавбек сменил клуб в день трансферного дедлайна.
Тодд Кантвелл, twitter.com/afcbournemouth
01 февраля 2022, 08:25
Полузащитник Норвича Тодд Кантвелл перешел в Борнмут, сообщает официальный сайт английского клуба.
Английский хавбек присоединился к "вишням" на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.
Кантвелл является воспитанником Норвича, дебютировав в первой команде в январе 2018 года. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 10 поединков в футболке "канареек", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Борнмут арендовал защитника Ливерпуля Натаниэля Филлипса.