Англия

Техническая новинка будет протестирована на матчах Клубного чемпионата мира.

Уже в скором времени матчем первого раунда между эмиратской Аль-Джазирой и представителем Французской Полинезии Пираэ стартует розыгрыш очередного Клубного чемпионата мира, в котором европейский субконтинент будет представлен лондонским Челси, в качестве триумфатора минувшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

На грядущем турнире в Абу-Даби ФИФА планирует испытать новинку в мире футбольных технологий — систему роботов-арбитров, которая будет предназначена для как можно более точного и быстрого определения положения "вне игры" у футболистов.

Расчетное время операции составляет всего 0,5 секунды.

Автоматическая система будет следить за положением конечностей футболистов в пространстве, ориентируясь на данные 29 специальных камер, которые будут закреплены на крышах стадионов, создавая при этом анимированный скелет игроков.

Арбитры в поле и бригада VAR при этом будут получать специальные сигналы, в случае фиксации офсайда.

ФИФА рассчитывает на успешность данного эксперимента, который призван вывести из поля обязанностей рефери и бригады VAR обязанности по определению правильного положения игроков в эпизодах атаки, сосредоточив их внимание непосредственно на игровых столкновениях и других ситуациях по ходу матча.

"Мы твердо верим, что доступ к этому новому источнику данных может положительно повлиять на игру, оптимизируя процессы принятия решений и повышая объективность.

Однако, мы находимся только в начале этого пути разработки, и возможные варианты использования необходимо тщательно протестировать, чтобы оценить возможности для дальнейшей реализации", — заявил директор ФИФА по футбольным технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер.

Отмечается, что футбольные чиновники, в случае успешного опыта на КЧМ, хотят перенести технологию на будущие матчи катарского мундиаля-2022.

Тем временем, лондонский Челси фактически станет первым клубом из английской Премьер-лиги, который испытает на себе новаторское решение.

Сделать это команда Томаса Тухеля сможет в полуфинальном матче 9 февраля против одной из следующих команд: саудовский Аль-Хиляль, Аль-Джазира или Пираэ.