Англия

Француз близок к тому, чтобы возобновить свои выступления за Лион.

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт близок к тому, чтобы вернуться в Лион.

Футболист по-прежнему не продлил контракт с "канонирами" есть большие сомнения, что переговоры состоятся.

Этой ситуацией намерен воспользоваться президент Лиона Жан-Минель Ола, который подтвердил заинтересованность в подписании Ляказетта на правах свободного агента будущим летом.

"Мы сделаем все, чтобы подписать Александра в июне. Мы не переставали общаться с ним с момента его ухода в Арсенал", — приводит слова функционера Фабрицио Романо.

Ляказетт перешел в Арсенал из Лиона летом 2017-го за 53 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 22 поединка в футболке "канониров", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Лион вернул полузащитника Танги Ндомбеле на правах аренды из Тоттенхэма.