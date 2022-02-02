Француз близок к тому, чтобы возобновить свои выступления за Лион.
жан-мишель ола, Getty images
02 февраля 2022, 17:35
Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт близок к тому, чтобы вернуться в Лион.
Футболист по-прежнему не продлил контракт с "канонирами" есть большие сомнения, что переговоры состоятся.
Этой ситуацией намерен воспользоваться президент Лиона Жан-Минель Ола, который подтвердил заинтересованность в подписании Ляказетта на правах свободного агента будущим летом.
"Мы сделаем все, чтобы подписать Александра в июне. Мы не переставали общаться с ним с момента его ухода в Арсенал", — приводит слова функционера Фабрицио Романо.
Ляказетт перешел в Арсенал из Лиона летом 2017-го за 53 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 22 поединка в футболке "канониров", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лион вернул полузащитника Танги Ндомбеле на правах аренды из Тоттенхэма.