Франция

Хавбек вновь будет выступать в составе "ткачей".

Полузащитник лондонского Тоттенхэма и сборной Франции Танги Ндомбеле вновь будет выступать за Лион.

Футболист вернулся в клуб на правах аренды, за которую "ткачи" заплатили 1,42 млн евро. Кроме того, Лион будет иметь право выкупа Ндомбеле.

Ндомбеле присоединился к Тоттенхэму из Лиона летом 2019-го за 60 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.