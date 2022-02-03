Англия

Бывший одноклубники по Челси воссоединились уже в качестве коучей "ирисок".

Эвертон на своем официальном сайте объявил об усилении тренерского штаба первой команды, который возглавляет Фрэнк Лампард.

Так, в штаб английского специалиста вошел его бывший одноклубник Эшли Коул, с которым он будучи футболистами выступал за лондонский Челси.

41-летний экс-защитник сборной Англии занял должность одного из помощников Лампарда.

Ранее он работал тренером в Дерби Каунти и занимал пост ассистента главного тренера сборной Англии U-21.