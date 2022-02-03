Англия

Габонский форвард подтвердил, что его карьера в стане "канониров" завершилась из-за конфликта с главным тренером.

Звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в последний день зимнего трансферного окна завершил свой переход из лондонского Арсенала в каталонскую Барселону, поскольку тренерский штаб Микеля Артеты больше не рассчитывал на него и не нуждался в его услугах.

Главной причиной кардинального изменения характера отношений между испанским специалистом и габонским форвардом называлось то, что Обамеянг, будучи капитаном команды, неоднократно нарушал дисциплину, опаздывал и не являлся на тренировки.

Пьер Эмерик Обамеянг подтвердил, что покинул Эмирейтс из-за того, что у него окончательно испортились взаимоотношения с Артетой, однако уточнять детали футболист не стал.

"Мои последние несколько месяцев в Арсенале были сложными, но таков футбол. Со своей стороны, я никогда не хотел сделать ничего плохого. Моя проблема была только с Артетой. Больше я ничего не могу сказать, я не был счастлив.

Это был только он, и он принял это решение. Он не был доволен, я не могу сказать вам больше. Он был совсем недоволен, тогда как я сохранял спокойствие".

Я очень хотел перейти в Барселону, вот почему я прилетел рано утром, потому что хотел закончить дела. Мы ждали до последнего момента, потому что с Арсеналом было немного сложно, но, в конце концов, я здесь", — приводит слова Обамеянга football.london.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал будет выплачивать часть зарплаты Обамеянга в Барселоне вплоть до лета.