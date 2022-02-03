Лишь со следующего сезона габонец будет получать меньшую сумму.
Пьер-Эмерик Обамеянг, twitter.com/FCBarcelona
03 февраля 2022, 13:28
Каталонская Барселона в зимнее трансферное окно с трудом сумела завершить сделку по переходу габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, о чем ярко свидетельствует лишь один тот факт, что футболиста удалось заявить лишь спустя два дня от официального закрытия рынка.
Ключевой проблемой при этом вновь оказалась финансовая сторона вопроса — "блаугранас" продолжают искать выходы из тяжелого кризиса, и при этом стараются проявлять хоть какую-то активность в плане входящих трансферов.
Изначально, клубы планировали оформить арендное соглашение для футболиста, однако Арсенал столкнулся с тем фактом, что испанский партнеры по сделке не могут выплачивать Обамеянгу такую же сумму заработной платы, которую он получал в Лондоне.
Решение, как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштайн, было найдено достаточно необычное — "канониры" согласились выплачивать ту часть заработной платы, которая превышает возможности Барселоны, с последующим оформлением рассрочки для дальнейшей компенсации со стороны испанского коллектива.
При этом, лишь с наступлением нового сезона Обамеянг начнет получать уменьшенную зарплату, на которую он согласился в стане "блаугранас".
Отметим также, что Обамеянг получил компенсацию от Арсенала за досрочное расторжение контракта.