Англия

Лишь со следующего сезона габонец будет получать меньшую сумму.

Каталонская Барселона в зимнее трансферное окно с трудом сумела завершить сделку по переходу габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, о чем ярко свидетельствует лишь один тот факт, что футболиста удалось заявить лишь спустя два дня от официального закрытия рынка.

Ключевой проблемой при этом вновь оказалась финансовая сторона вопроса — "блаугранас" продолжают искать выходы из тяжелого кризиса, и при этом стараются проявлять хоть какую-то активность в плане входящих трансферов.

Изначально, клубы планировали оформить арендное соглашение для футболиста, однако Арсенал столкнулся с тем фактом, что испанский партнеры по сделке не могут выплачивать Обамеянгу такую же сумму заработной платы, которую он получал в Лондоне.

Решение, как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштайн, было найдено достаточно необычное — "канониры" согласились выплачивать ту часть заработной платы, которая превышает возможности Барселоны, с последующим оформлением рассрочки для дальнейшей компенсации со стороны испанского коллектива.

При этом, лишь с наступлением нового сезона Обамеянг начнет получать уменьшенную зарплату, на которую он согласился в стане "блаугранас".

Отметим также, что Обамеянг получил компенсацию от Арсенала за досрочное расторжение контракта.