Англия

"Сороки" решили обойтись без Джамала Льюиса, Кирана Кларка и Айзака Хейдена.

В заявке Ньюкасл Юнайтед на матчи английской Премьер-лиги, которая состоит из 25 футболистов, произошли изменения.

Как сообщает The Athletic, тренерский штаб "сорок" во главе с Эдди Хау, на фоне активно проведенного зимнего трансферного окна, исключил из списка заявленных футболистов на АПЛ сразу трех игроков.

Речь идет о защитниках Киране Кларке и Джамале Льюисе, а также центральном полузащитнике Айзаке Хейдене. Утверждается, что последний не попал в заявку из-за полученной травмы.

Напомним, что зимой Ньюкасл пополнили следующие защитники: Мэтт Таргетт из Астон Виллы (аренда), Киран Триппьер из мадридского Атлетико и Дэн Берн из Брайтона.

Также "сороки" усилили полузащиту путем подписания Бруну Гимарайнша из Лиона, а в атаку клуб купил Криса Вуда из Бернли.