Англия

Джед Спенс, находящийся в аренде в Ноттингем Форест, рассматривается в качестве сменщика и конкурента для Такехиро Томиясу.

Арсенал намерен провести активную трансферную кампанию предстоящим летом, а первоначальной целью для усилия станет позиция правого защитника.

Как сообщает журналист Goal и клубный инсайдер Чарли Уоттс, "канониры" планируют подписать фулбека Мидлсбро Джеда Спенса, который ныне выступает на правах аренды за Ноттингем Форест из Чемпионшипа.

21-летний англичанин обратил на себя внимание тренерского штаба Микеля Артеты в поединке Кубка Англии против Арсенала, который завершился для лондонского клуба минимальным поражением и вылетом из турнира.

По информации источника, Джед Спенс рассматривается Арсеналом в качестве сменщика и конкурента для основного правого защитника команды Такехиро Томиясу. Сейчас данная роль отведена португальцу Седрику Суарешу.

В текущем сезоне Джед Спенс провел 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает английского фулбека в 2,5 миллиона евро.