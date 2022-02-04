Португалец не лучшим образом пробил с 11-метровой отметки.
Криштиану Роналду, Getty Images
04 февраля 2022, 22:40
В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед дома играет против представителя Чемпионшипа — Мидлсбро.
На 20 минуте игры форвард МЮ Криштиану Роналду получил возможность забить свой 15 гол за клуб в текущем сезоне.
Португалец принялся исполнять пенальти, однако промазал с 11-метровой отметки, пробив мимо ворот.
Это четвертый незабитый пенальти Роналду в футболке "красных дьяволов". Ранее он не забил Уигану в 2006, Вест Хэму в 2007 и Барселоне в 2008 годах.
Отметим, что помарку Роналду спустя пять минут исправил Джейдон Санчо, выведший МЮ вперед. За матчем можно следить в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.