Англия

Португалец не лучшим образом пробил с 11-метровой отметки.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед дома играет против представителя Чемпионшипа — Мидлсбро.

На 20 минуте игры форвард МЮ Криштиану Роналду получил возможность забить свой 15 гол за клуб в текущем сезоне.

Португалец принялся исполнять пенальти, однако промазал с 11-метровой отметки, пробив мимо ворот.

Это четвертый незабитый пенальти Роналду в футболке "красных дьяволов". Ранее он не забил Уигану в 2006, Вест Хэму в 2007 и Барселоне в 2008 годах.

Отметим, что помарку Роналду спустя пять минут исправил Джейдон Санчо, выведший МЮ вперед. За матчем можно следить в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.