Англия

Подопечные Криса Уайлдера заработали путевку в следующий раунд в упорной борьбе.

В матче 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед принимал Мидлсбро.

Хозяева владели мячом и инициативой весь первый тайм, что привело к 14 ударам по воротам Джо Ламли, шесть из которых пришлись в створ, но только один из них стал голевым. На 25 минуте матча забил гол Джейдон Санчо.

Во втором тайме картина не сильно изменилась, но забить удалось именно Мидлсбро. Мэтт Крукс записал на свой счет взятие ворот, которое вызвало споры в рядах футбольных болельщиков. В оставшееся время второго тайма зрители не увидели забитых мячей, в результате чего игра перешла в овертайм.

Дополнительное время также не принесло забитых мячей, что привело к серии пенальти, в которой команды обменялись точными ударами, пока к мячу не подошел Энтони Эланга, который не сумел переправить мяч в сетку, тем самым подарив подопечным Криса Уайлдера путевку в следующий раунд соревнований.

Манчестер Юнайтед 1-1 Мидлсбро (cерия пенальти 7-8)

Голы: Санчо, 25 – Крукс, 64.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Диогу Далот, Варан (Джонс, 90), Магуайр, Шоу, Погба (Фред, 82), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 82), Санчо (Мата, 100).

Мидлсбро: Ламли, Макнейр, Фрай, Дейкстел, Тэйлор (Пелтьер, 90), Хаусон, Крукс (Пайеро, 79), Тавернье, Джонс (Бамба, 118), Шпорар (Коннолли, 90), Балогун (Уотмор, 62).

Предупреждения: Погба, Фред — Тавернье