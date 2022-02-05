Англия

Наставник Вест Хэма прокомментировал слухи вокруг своего подопечного.

Вокруг возможного ухода из лондонского Вест Хэма полузащитника Деклана Райса уже не первое трансферное окно сосредоточено достаточно много различных слухов, однако "молотобойцы" стоят на том, чтобы как можно дольше сохранять в своем составе игрока национальной сборной Англии.

На фоне очередного периода переходов, во время которого "железным" удалось отбить все предложения по 23-летнему игроку, главный тренер команды Дэвид Мойес рассказал о своем видение перспектив возможного исходящего трансфера его подопечного.

"Возможно, журналистам не о чем больше писать, поэтому они пишут о Деклане. Я не могу повлиять на этот процесс любым другим образом, кроме как сказать, что клубам, которые хотят подписать игрока такого уровня, понадобится очень много денег просто ради того, чтобы хоть как-то заинтересовать Вест Хэм.

Это — обязательное условие переговоров по возможному трансферу Райса. Пресса может писать что угодно, но этот футболист точно останется в Вест Хэме еще на несколько лет.

Хотели бы мы воспользоваться ситуацией с его возможной продажей? Да. Мы хотим ставить перед собой амбициозные цели. Я хочу вести клуб к новым победам. Хочу, чтобы конкуренция за место в стартовом составе со стороны запасных игроков не давала мне спокойно спать. Но для этого нужны большие траты.

Летом, по моему мнению, Райс будет стоить 100 млн фунтов стерлингов. Это еще очень дешевая цена. Если кто-то хочет его купить — делайте ваши предложения, так как это самый оптимальный вариант получения такого игрока задешево.

Вы можете сказать, что я преувеличиваю, но для меня — это особенный игрок. Он как редкий экземпляр для меня. Таких футболистов в мире практически нет. Наверное, Деклан — лучший полузащитник в Европе на данный момент", — расхвалил своего подопечного шотландский специалист.

Отметим, что контракт Деклана Райса с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года.