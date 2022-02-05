Англия

Наставник лондонского клуба опроверг слухи об интересе к игроку.

Возможный уход французского нападающего Усмана Дембеле из каталонской Барселоны стал одним из главных информационных поводов в минувшее трансферное окно.

Руководство "блаугранас", возможно, и хотело бы избавиться от проблемного футболиста, который, к тому же, еще и не спешит продлевать контракт, однако итоговым решением главного тренера Хави было сохранение игрока в клубе.

Одним из возможных вариантов для трансфера Дембеле в определенный момент назывался лондонский Челси, так как нынешний наставник "синих" Томас Тухель прекрасно осведомлен о талантах данного исполнителя со времен работы в дортмундской Боруссии.

Однако, согласно заявлениям самого немецкого специалиста, "пенсионеры" не совершали движений в сторону приобретения Усмана.

"Челси всегда открыт для новых подписаний, но что касается Дембеле — никаких контактов с этим игроком у нашего клуба этой зимой не было.

Мы достаточно хорошо провели это зимнее трансферное окно, так как оно получилось для нас очень спокойным", — заявил главный тренер Челси.

Отметим, что президент Барселоны Жоан Лапорта подозревает Дембеле в том, что у него уже может быть устная договоренность о переходе в другой клуб.