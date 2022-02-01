Испания

Президент "сине-гранатовых" объяснил, почему трансфер Усмана в другой клуб не удалось завершить в зимнее трансферное окно.

Крайний полузащитник Барселоны Усман Дембеле продолжит выступать за каталонский гранд вплоть до лета 2022 года, поскольку в зимнее трансферное окно "сине-гранатовым" так и не удалось "пристроить" его в другую команду.

Президент Барселоны Жоан Лапорта рассказал, почему уход Усмана Дембеле в другой клуб так и не стал реальностью этой зимой.

"Барселона сделала ему хорошее предложение по новому контракту. Он отклонил его и попросил больше. Так ситуация зашла в тупик, его агент занял определенную позицию, но ничего не говорил. Мы сделали все возможное".

"Дембеле поступило два предложения от других клубов. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее предложение поступило из Англии, он отказался и предпочел остаться Барселоне до конца сезона".

"Странное решение, ведь это не пойдет на пользу ни ему самому, ни клубу. Понять это сложно. Хави должен думать и о следующем сезоне. Мы полагаем, что у Дембеле есть договоренность с другой командой. Мы будем работать в интересах клуба", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Отметим, что если Барселоне так и не удастся договориться с Усманом Дембеле о продлении контракта, то в конце текущего сезона он покинет клуб на правах свободного агента.