Англия

Наставник Тоттенхэма не исключает появление новичков в стартовом составе.

Лондонский Тоттенхэм провел скромное, но при этом содержательное зимнее трансферное окно в плане приобретения новых футболистов, заключив контракты с Деяном Кулусевски и Родриго Бентанкуром, которые перебрались из туринского Ювентуса на правах аренды и полноценного перехода соответственно.

"Шпоры" сейчас завершают последние приготовления к домашнему матчу 1/16 финала Кубка Англии против Брайтона, а их наставник Антонио Конте накануне данной игры оценил вероятность попадания новичков в стартовый состав уже в предстоящей дуэли.

"Думаю, что мы подписали двух прекрасных новичков. Родриго и Деян — правильная перспектива роста для всей обоймы Тоттенхэма, что соответствует философии этого клуба. Молодым и талантливым футболистам нужно больше вызовов, они должны совершенствоваться, но все это требует достаточно времени.

Оба футболиста находятся в хорошей форме, поэтому завтра они будут доступны для выбора. Выйдут ли в стартовом составе? Не уверен, потому что это было бы некорректно на данном этапе. Им предстоит поработать с командой определенный период, чтобы начать играть с первых минут. Уверен, что они смогут нам помочь, но спешить не стоит", — заключил итальянский специалист.

Напомним, что матч Тоттенхэм — Брайтон состоится 5 февраля, начало 22:00 по киевскому времени.