Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал возвращение в строй украинского футболиста.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение в основную обойму команды украинского футболиста Александра Зинченко.

Специалист подтвердил, что защитник сможет принять участие в матче Кубка Англии против Фулхэма.

"Да, он действительно может сыграть с Фулхэмом. Кроме того, мы обсудим с ним сложившуюся ситуацию в Украине — для меня дикость, что такое происходит в XXI веке. Нам о много предстоит поговорить, ведь он всего три дня как восстановился после травмы.

Он знает о ситуации лучше, чем я, но я тоже очень обеспокоен", -сказал Гвардиола официальному сайту "горожан".

Отметим, что матч 1/16 Кубка Англии между Манчестер Сити и Фулхэмом состоится сегодня в 17:00 по киевскому времени.