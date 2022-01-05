Англия

Украинец поделился своими мыслями о минувшем проигрыше в финале Лиги чемпионов.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко о своем психологическом состоянии, которое у него было после поражения от Челси в финале Лиги чемпионов в прошлом году, а также признался, что вновь поднять голову, ему помогла атмосфера в сборной Украины накануне Евро-2020.

"Поражение в финале Лиги чемпионов было невероятным психологическим ударом: по мне и по нашей семье. Было очень сложно. Для всех нас это были самые сложные дни после финала, все это пережить и переосмыслить, потому что мы оба максималисты по жизни. Мы что-то планируем, у нас есть цели, планы и идеи, а в один момент все рушится, пропадает желание. В такие моменты сложно откуда-то брать энергию, энтузиазм и желание — это очень сложно. Но случилось, как случилось. Теперь у нас есть сумасшедший опыт, как реагировать на такие ситуации.

Одним из первых, кто мне написал, был Анатолий Тимощук. Он написал, что свою первую Лигу чемпионов с третьего раза выиграл. Когда человек чего-то хочет, он этого добьется. Нужно становиться злее и голоднее. Это был слишком сильный психологический удар по всей семье.

Как я преодолел это? Как я сыграл на Евро — это отдельная история. Это никак не связано с финалом Лиги чемпионов. Это только моя вина, значит, неправильно готовился, делал что-то не так. Но сборная Украины меня точно реанимировала. Ребята сразу поддержали по приезду, мне стало намного легче в коллективе. Если бы не сборная, а сразу отпуск — я не знаю, что было бы", — сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 12 поединков за Манчестер Сити, в которых отметился двумя ассистами.