Англия

Украинец вновь в обойме Ман Сити.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко восстановился после повреждения. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Футболист уже приступил к тренировкам Манчестер Сити. "Рад быть снова с ребятами", — написал в Сети украинец.

Отметим, что Зинченко не играл за "горожан" с 26 декабря. Сначала он сдал позитивный тест на COVID-19, а затем залечивал травму.

На его счету в текущем сезоне 12 поединков за клуб, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

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