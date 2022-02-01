Украинец вновь в обойме Ман Сити.
Александр Зинченко. getty images
01 февраля 2022, 15:57
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко восстановился после повреждения. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Футболист уже приступил к тренировкам Манчестер Сити. "Рад быть снова с ребятами", — написал в Сети украинец.
Отметим, что Зинченко не играл за "горожан" с 26 декабря. Сначала он сдал позитивный тест на COVID-19, а затем залечивал травму.
На его счету в текущем сезоне 12 поединков за клуб, в которых он отметился двумя голевыми передачами.
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