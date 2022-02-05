Англия

Функционер лондонского клуба рассказал о кадровой политике.

Лондонский Тоттенхэм провел достаточно скромную зимнюю трансферную кампанию, ограничившись подписанием двух футболистов из туринского Ювентуса: полузащитника Родриго Бентанкура и нападающего Деяна Кулусевски, что не в последнюю очередь связывают с прошлым управляющего директора по футболу "шпор" Фабио Паратичи, который перебрался в Англию как раз из расположения "Старой Синьоры".

Функционер в своем недавнем интервью попытался объяснить текущие взгляды его клуба на трансферную политику.

"Это был достаточно тяжелый месяц, который во многих аспектах не похож на аналогичный период трансферов летом. Много игроков, много клубов, много предложений, много сделок, мало времени — очень интенсивный период, однако и возможностей было достаточно.

Тоттенхэм выходил на трансферный рынок с целью поиска футболистов на конкретные позиции, что помогло нам подписать Кулусевски и Бентанкура. Это очень молодые игроки, но опыта им точно не занимать. Родриго играть в Ювентусе пять лет, провел более 200 игр. Деян сыграл около сотни матчей. Оба — основные игроки своих национальных команд.

В АПЛ они едут, в первую очередь, за новыми большими вызовами в своей карьере и опытом, которые смогут получить под руководством нашего главного тренера.

Другим нашим важным подписанием стала новая сделка с Уго Льорисом. Если мы говорим о характере, менталитете, интеллекте, амбициях, то наш капитан — это классный пример всех этих качеств. Это решение полностью соответствует тому, каким мы видим этот клуб в будущем. Раздевалка, фанаты, поведение команды на поле — Уго выступает связующим звеном между этими компонентами.

Одним из наших исходящих трансферов стал Деле Алли. Я хотел бы, в первую очередь, поблагодарить его за все годы, которые он провел в клубе. Сейчас настало прекрасное время для того, чтобы он получил новый вызов в своей карьере.

Танги Ндомбеле также временно покинул наш клуб этой зимой. В этом трансфере не было ничего, кроме банального желания футболиста играть в большем количестве матчей, что можно понять. С Джованни Ло Чельсо и Брайаном Хилем произошла аналогичная история. Игроки хотят играть здесь и сейчас — мы дали им такую возможность.

С Антонио Конте мы работаем уже долгое время, достигали больших побед вместе. Каждый день мы говорим с ним о том, как мы можем улучшить нашу команду, ее менталитет. Не только о качествах футболистов, но и про общую атмосферу в команде в целом. В январе мы буквально не отходили друг от друга.

За этот месяц мы успели побывать в эпицентре множества слухов. Для Тоттенхэма такая ситуация вполне нормальная, так как мы всегда хотим подписывать лучших футболистов. Пришлось бороться за них с действительно большими клубами. Нам нужно время и терпение для того, чтобы построить тот проект, который мы хотим видеть в Тоттенхэме.

Мы не подписываем игроков только ради самого факта подписания. Такой подход не помогает ни тренеру, ни клубу, ни болельщикам. Нам нужны игроки на определенные позиции — мы их ищем. Если находим, то становимся счастливыми, если нет — продолжаем искать.

Шесть месяцев назад меня пригласили в клуб, дав единственное указание — перестроить команду. Очевидно, что на это нужно время и терпение. Мы продали несколько игроков за эти два трансферных окна, так как они нуждались в новой мотивации для продолжения карьеры. Мы приобрели молодых игроков: техничных, сильных ментально. Все ради того, чтобы они вывели нас на новый уровень в будущем.

В первую очередь, мы ищем неконфликтных игроков, у которых большие амбиции, но которые при этом будут слушать главного тренера. Атмосфера в раздевалке выходит на первую роль. Нам куда важнее подписать личность, а не просто хорошего игрока в футбол.

Сейчас у нас будет три-четыре месяца очень интенсивной работы. Мы посмотрим, в чем нуждается главный тренер и команда, после чего будем строить нашу трансферную политику на лето. Баланс — вот, что нужно Тоттенхэму прямо сейчас. Правильные игроки, которые понимают важность атмосферы в раздевалке в построении команды", — подытожил специалист.

Напомним, что Тоттенхэм проведет домашний матча 1/16 финала Кубка Англии уже 5 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.