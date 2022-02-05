Англия

Завершились семь поединков в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Целый ряд поединков в рамках 1/16 финала старейшего футбольного турнира в мире подошли к своему завершению.

Ранее Челси и Вест Хэм с трудом пробились в 1/8 финала Кубка Англии, одолев Плимут и Киддерминстер соответственно в дополнительное время, а Манчестер Юнайтед вчера уступил Мидлсбро по итогам серии пенальти.

Теперь же мы узнали еще семь обладателей путевок в следующий этап турнира (Саутгемптон и Ковентри Сити не выявили сильнейшего по итогам основного времени, поэтому их матч продлился дольше остальных).

Так, лидер таблицы АПЛ в лице Манчестер Сити не испытал особых проблем с Фулхэмом, который возглавляет таблицу Чемпионшипа (4:1). Украинец Александр Зинченко появился на поле вместо Канселу на 67 минуте.

Манчестер Сити — Фулхэм 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53, 57 — Карвальо, 4

Фрэнк Лампард успешно дебютировал на посту главного тренера Эвертона победой над Брентфордом (4:1) — украинский защитник Виталий Миколенко отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кенни.

Эвертон — Брентфорд 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 — Тоуни, 54

Вулверхэмптон, главный тренер которого Бруну Лаже стал лучшим наставником в АПЛ по итогам января, минимально уступил Норвичу (0:1).

Вулверхэмптон — Норвич 0:1

Гол: Маклин, 45+1

Кристал Пэлас ожидаемо победил в матче с Хартпул Юнайтед, который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии (2:0).

Кристал Пэлас — Хартпул 2:0

Голы: Гуэхи, 4, Олисе, 22

Питерборо сотворил сенсацию и выбил из турнира КПР (2:0). Пусть обе команды представляют Чемпионшип, но первые ведут борьбу за выживание, а вторые — за выход в английскую Премьер-лигу.

Питерборо — КПР 2:0

Голы: Уорд, 25, Джонс, 72

Сток Сити оказался сильнее Уигана, игравшего в меньшинстве с 74-й минуте ввиду удаления Эдвардса (2:0).

Сток Сити — Уиган 2:0

Голы: Маджа, 14, Браун, 62

Хаддерсфилд прошел Барнсли благодаря единственному голу Холмса на 19-й минуте встречи.

Хаддерсфилд — Барнсли 1:0

Гол: Холмс, 19