Англия

Команда украинца пробилась в следующий раунд.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Эвертон в дебютном матче при Фрэнке Лампарде переиграл Брентфорд со счетом 4:1.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле 73 минуты игрового времени.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов после матча. Миколенко получил одну из самых низких оценок — 6,5. Ниже оценка только у стража ворот Эвертона Джордана Пикфорда — 6,1.

Лучший игрок поединка — Демарай Грей — 8,0. У соперника лучшим стал Иван Тоуни — 6,9.

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