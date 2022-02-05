Англия

"Шпоры" вышли в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за старейший футбольный трофей в мире.

Завершился очередной поединок в рамках 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретились два представителя английской Премьер-лиги — Тоттенхэм и Брайтон.

Уже по итогам первой половины встречи "шпоры" сумели обеспечить себе преимущество в счете в два мяча, сумев забить несколько эффектных мячей. Сперва Харри Кейн не оставил шансов голкиперу "чаек" ударом в верхний правый угол на 13-й минуте, а затем на 24-й минуте мяч каким-то чудным образом влетел в ворота Брайтона после подачи Эмерсона Рояла с острого угла — записали как автогол Марча.

Во второй половине встречи перед Тоттенхэмом стояла задача играть от имеющегося счета на табло, что в принципе удалось выполнить. Да, на 63-й минуте Биссума вернул некую интригу, когда отыграл один гол отставания Брайтона, но ненадолго — спустя несколько мгновений Харри Кейн оформил дубль и установил итоговый результат встречи — 3:1.

Тоттенхэм во главе с Антонио Конте идет дальше, а вот Брайтон Грэма Поттера завершает борьбу за Кубок Англии.

Тоттенхэм — Брайтон 3:1

Голы: Кейн, 13, 66, Марч, 24 (аг) — Биссума, 63

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон (Доэрти, 87), Дэвис, Санчес, Ромеро (Родон, 77), Регилон, Хейбьерг, Уинкс (Бентанкур, 77), Сон Хын Мин (Бергвейн, 69), Лукас Моура (Кулусевски, 68), Кейн.

Брайтон: Санчес, Лэмпти (Уэлбек, 70), Данк, Уэбстер, Кукурелья, Марч (Кайседо, 61), Лаллана (Велтман, 46), Гросс, Модер (Фергюсон, 79), Биссума, Мопе.

Предупреждения: Бентанкур - Велтман.

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