Англия

В результате авиакатастрофе погибли члены команды Манчестер Юнайтед.

Шестого февраля 1958 года в Мюнхене произошла авиакатастрофа, в которой разбился самолет Манчестер Юнайтед.

Рейс 609 British European Airways возвращался в из Белграда, где Манчестер Юнайтед играл поединок Кубка европейских чемпионов против Црвены Звезды.

Самолет приземлился в Мюнхене, чтобы произвести дозаправку. Первые две попытки взлета не принесли успехов, так как пилотам мешали технические неполадки в двигателе.

Третья попытка стала фатальной. Пилот потерял управление, и самолет протаранил ограждение аэропорта и врезался в дом.

В той трагедии погибли 23 человека, из которых девятеро футболистов, трое членов тренерского штаба, журналисты и простые пассажиры.

Из выживших игроков лишь шестеро смогли продолжить футбольную карьеру. Сезон, в котором МЮ боролся за чемпионство в чемпионате Англии и еврокубке, завершился неудачно.

Манчестер Юнайтед каждый год чтит память "малышей Басби", футбольные карьеры которых завершились совсем рано.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.