В результате авиакатастрофе погибли члены команды Манчестер Юнайтед.
Фото Getty Images
06 февраля 2022, 08:29
Шестого февраля 1958 года в Мюнхене произошла авиакатастрофа, в которой разбился самолет Манчестер Юнайтед.
Рейс 609 British European Airways возвращался в из Белграда, где Манчестер Юнайтед играл поединок Кубка европейских чемпионов против Црвены Звезды.
Самолет приземлился в Мюнхене, чтобы произвести дозаправку. Первые две попытки взлета не принесли успехов, так как пилотам мешали технические неполадки в двигателе.
Третья попытка стала фатальной. Пилот потерял управление, и самолет протаранил ограждение аэропорта и врезался в дом.
В той трагедии погибли 23 человека, из которых девятеро футболистов, трое членов тренерского штаба, журналисты и простые пассажиры.
Из выживших игроков лишь шестеро смогли продолжить футбольную карьеру. Сезон, в котором МЮ боролся за чемпионство в чемпионате Англии и еврокубке, завершился неудачно.
Манчестер Юнайтед каждый год чтит память "малышей Басби", футбольные карьеры которых завершились совсем рано.
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