Англия

Футболисты могут продолжить выступления за клуб.

Руководство Манчестер Сити рассматривает вариант с продлением контрактов некоторых футболистов.

Как сообщает журналист Николо Скира, боссы "горожан" готовят новые контракты для полузащитников Родри и Фила Фодена.

С Фоденом уже ведутся переговоры и они на продвинутой стадии. С агентами Родри клуб пока не общался. Обоим футболистам предложат контракт до 2027 года.

Нынешнее соглашение Фодена с "горожанами" рассчитано до лета 2024 года. Контракт Родри также закончится летом 2024.

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