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Бернли — Уотфорд, Getty Images
06 февраля 2022, 10:15
Бернли и Уотфорд накануне таки сумели провести свой перенесенный матч 17-го тура английской Премьер-лиги на поле Терф Мур, а болельщики "бордовых" вновь не увидели забитых мячей, несмотря на активные старания обеих сторон. В итоге, положение хозяев на дне турнирной таблицы не поменялось.
Обзор матча:
Бернли — Уотфорд 0:0
Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон (Родригес, 66), Вествуд, Стивенс, Макнил— Корне, Вегхорст.
Уотфорд: Фостер — Фемения, Кэткарт, Самир, Камара — Куцка, Сиссоко, Сема, Кайембе (Клеверли, 70) — Жоао Педро (Эрнандес, 83), Кинг.
Предупреждения: Стивенс — Кинг, Клеверли.