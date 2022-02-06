Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Бернли и Уотфорд накануне таки сумели провести свой перенесенный матч 17-го тура английской Премьер-лиги на поле Терф Мур, а болельщики "бордовых" вновь не увидели забитых мячей, несмотря на активные старания обеих сторон. В итоге, положение хозяев на дне турнирной таблицы не поменялось.

Обзор матча:

Бернли — Уотфорд 0:0

Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон (Родригес, 66), Вествуд, Стивенс, Макнил— Корне, Вегхорст.

Уотфорд: Фостер — Фемения, Кэткарт, Самир, Камара — Куцка, Сиссоко, Сема, Кайембе (Клеверли, 70) — Жоао Педро (Эрнандес, 83), Кинг.

Предупреждения: Стивенс — Кинг, Клеверли.