Англия

Главный тренер "лис" прокомментировал разгром в Кубке Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Лестер уступил Ноттингему Форест со счетом 1:4.

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс высказался о поражении в матче, в котором его команда трижды пропустила в первые полчаса игрового времени.

"Мы были ужасны. Некоторым футболистам необходимо прибавлять, нам стоит извиниться перед болельщиками. Впервые за время в Лестере я был разочарован и несколько смущен.

Видимо, кто-то думает, что он величайший футболист мира — это не так. Думаю, что некоторые футболисты исчерпали в Лестере и им пора сменить команду. Я вижу наши тренировки и создается впечатление, что предел мечтаний отдельных исполнителей — Кубок Англии, который мы выиграли в прошлом году. Мне это не подходит", — приводит слова специалиста The Athletic.

Отметим, что на матче Ноттингем Форест — Лестер случился неприятный инцидент с участием болельщика гостей, который решил отомстить обидчикам своей команды кулаками.