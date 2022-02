Матчи наиболее древнего из существующих клубных турниров — Кубка Англии — всегда получаются достаточно интригующими по своему сценарию.

Однако, когда речь заходит о выступлениях такого клуба, как Лестер, то не в последнюю очередь внимание переключается на фанатов "лис", которые в Великобритании обладают дурной славой из-за своего поведения до, после и во время матчей.

Еще хуже ситуация становится, когда их любимая команда проигрывает представителю Чемпионшипа, пропустив при этом сразу три гола до исхода 32-й минуты.

Скорее всего, это и стало причиной того, что разъяренный фанат представителей английской Премьер-лиги после одного из пропущенных его командой голов решился выбежать на футбольное поле, устремившись в направлении группы празднующих футболистов соперников, после чего нанес удар одному из них.

Завязалась потасовка, в которою пришлось вмешиваться стюардам, футболистам и главному арбитру поединка.

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!



Give him a lifetime ban now! 😡#FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB