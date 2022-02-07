Напряженное противостояние приобрело неожиданный поворот.
Ноотингем Форест — Лестер, Getty Images
07 февраля 2022, 06:45
Матчи наиболее древнего из существующих клубных турниров — Кубка Англии — всегда получаются достаточно интригующими по своему сценарию.
Однако, когда речь заходит о выступлениях такого клуба, как Лестер, то не в последнюю очередь внимание переключается на фанатов "лис", которые в Великобритании обладают дурной славой из-за своего поведения до, после и во время матчей.
Еще хуже ситуация становится, когда их любимая команда проигрывает представителю Чемпионшипа, пропустив при этом сразу три гола до исхода 32-й минуты.
Скорее всего, это и стало причиной того, что разъяренный фанат представителей английской Премьер-лиги после одного из пропущенных его командой голов решился выбежать на футбольное поле, устремившись в направлении группы празднующих футболистов соперников, после чего нанес удар одному из них.
Завязалась потасовка, в которою пришлось вмешиваться стюардам, футболистам и главному арбитру поединка.
В итоге, нарушителя правопорядка задержали, сопроводив в подтрибунные помещения.
Клубы, по состоянию на данный момент, не высказывались по поводу данного инцидента, а матч завершился уверенной победой Ноттингем Форест со счетом 4:1.
Отметим, что еще до старта самого противостояния на поле Сити Граунд, фанаты Лестера были уличены в атаке на заведения досуга в центральном районе города.
"Лесники" на следующем этапе Кубка Англии сыграют против Хаддерсфилда. Встреча запланирована на 2 марта.