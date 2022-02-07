Англия

Бразильский хавбек станет полноценным игроком Фламенго.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра станет полноценным игроком Фламенго. Об этом сообщает журналист Фред Кальдейра в своем твиттере.

По информации источника, стороны согласовали все детали сделки по переходу 26-летнего бразильца.

Сумма трансфера составит около 12 миллионов фунтов. При этом у бразильского клуба будет 75% прав на футболиста.

В прошлом сезоне Перейра провел 24 матча за Фламенго, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.