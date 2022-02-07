Бразильский хавбек станет полноценным игроком Фламенго.
Андреас Перейра, Getty Images
07 февраля 2022, 20:41
Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра станет полноценным игроком Фламенго. Об этом сообщает журналист Фред Кальдейра в своем твиттере.
По информации источника, стороны согласовали все детали сделки по переходу 26-летнего бразильца.
Сумма трансфера составит около 12 миллионов фунтов. При этом у бразильского клуба будет 75% прав на футболиста.
В прошлом сезоне Перейра провел 24 матча за Фламенго, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
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