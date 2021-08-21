Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра на правах арендного соглашения перебрался в Фламенго.

Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, срок сделки рассчитан на один сезон.

В прошлом сезоне Андреас Перейра выступал на правах аренды за Лацио, за который провел 33 матча, забил гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что бразильским полузащитником также интересовался представитель АПЛ — Эвертон.