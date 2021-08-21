Полузащитник проведет сезон в чемпионате Бразилии.
Андрес Перейра, фото Фламенго
21 августа 2021, 00:59
Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра на правах арендного соглашения перебрался в Фламенго.
Как сообщает официальный сайт бразильского клуба, срок сделки рассчитан на один сезон.
В прошлом сезоне Андреас Перейра выступал на правах аренды за Лацио, за который провел 33 матча, забил гол и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что бразильским полузащитником также интересовался представитель АПЛ — Эвертон.