Англия

Между португальцем и англичанином произошел конфликт.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд рассказал историю о том, как Криштиану Роналду просил его помирить с Уэйном Руни.

Напомним, в 2006 году на чемпионате мира между игроками произошел конфликт. Англия играла против Португалии, и Руни получил красную карточку за то, что наступил на ногу Рикарду Карвалью.

Роналду обратился к рефери с просьбой дать Руни красную карточку, а Уэйн, в недоумении, оттолкнул Криштиану.

"После игры Руни был раздосадован. Мы направлялись в автобус, и Криштиану поймал меня. Он попросил позвать Уэйна, чтобы поговорить с ним, сказать ему, что ничего такого не планировал. Как он заявил, в его поведении не было враждебности или злого умысла. Руни был его другом.

Я пришел к Руни и сказал ему, что Роналду хочет пообщаться. Вывел его из автобуса и свел с Роналду. Не знаю, я ли закончил эту историю или они сами, но свел их я", — рассказал Фердинанд в интервью Daily Mail.

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