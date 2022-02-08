Англия

Специалист объяснил причины такого решения.

Главный тренер Саутгемптона 54-летний Ральф Хазенхюттль может завершить тренерскую карьеру в 2024 году. Именно тогда завершится его контракт с клубом.

"Я всегда хотел доказать себе, что вполне могу работать в клубе в течение длительного периода времени. Надеюсь, в Саутгемптоне я продержусь пять с половиной лет — это чертовски долгий срок в современном футболе, а потом, наверное, все.

Пять с половиной лет в Премьер-лиге — это много потраченной энергии, несмотря на удовлетворение от работы. Я не могу представить, что после этого хочу заниматься чем-то еще в тренерской деятельности.

И сказать "нет" футболу — это также сказать "да" личной жизни, и я хочу этого. Это надежный план, и я надеюсь, что у меня хватит сил его осуществить. Я хочу навести полный порядок в Саутгемптоне к 2024 году, но на этом все", — сказал специалист.

Напомним, Ральф Хазенхюттль начал тренерскую карьеру в 2004 году. Он работал с Унтерхахингом, Ааленом, Ингольштадтом, Лейпциом, а с 2018 года возглавляет "святых".