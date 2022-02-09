Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал поединок АПЛ.

В двадцать четвертом туре АПЛ Манчестер Юнайтед не сумел в гостях обыграть Бернли, хоть команда и забила несколько мячей в ворота Поупа.

Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник прокомментировал неудачный результат в исполнении своей команды.

"Мы забили три мяча и должны были выигрывать матч. Второй гол отменили спустя 10 секунд — очень слабое решение. В первом тайме мы играли очень хорошо — команда доминировала и вела игру.

Я не могу ни в чем упрекнуть команду — мы играли прекрасно и могли закрыть игру еще в первом тайме. Тут вопрос уже просто везения, которого нам недоставало", — цитирует немецкого специалиста BBC.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бернли — Манчестер Юнайтед.