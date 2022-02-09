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Рангник и Рашфорд, getty images
09 февраля 2022, 01:21
Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли и сыграл вничью со счетом 1:1.
"Красные дьяволы" доминировали в первой половине игры, тогда как соперник не пробил по воротам за 45 минут.
Во втором же тайме манкунианцы пропустили и так и не смогли вновь выйти вперед.
Обзор матча:
Бернли — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Родригес, 48 — Погба, 17
Бернли: Поуп — Робертс, Ми, Тарковски, Питерс — Вествуд, Браунхилл, Макнил — Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фернандеш, Мактоминей (Лингард, 80) — Рашфорд (Эланга, 85), Кавани (Роналду, 68), Санчо.
Предупреждения: Питерс, Браунхилл, Магуайр