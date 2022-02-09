Англия

Наставник Арсенала прокомментировал отсутствие новых футболистов в составе команды.

Лондонский Арсенал не сумел никого подписать в зимнее трансферное окно, несмотря на активные переговоры с Артуром из Ювентуса и Влаховичем, который в итоге перебрался именно в туринский клуб.

Главный тренер "канониров" Микель Артета объяснил пассивность клуба в зимнее трансферное окно тем, что боссы решили не форсировать события.

"Мы делали то, что считали единственным верным. У нас был четкий план действий — мы собираемся приглашать в команду наилучших футболистов. Брать исполнителей для количества неправильно. Эду решил не форсировать события, потому что если поторопишься — ничего путного не выйдет из этого.

Обамеянг? Я благодарен ему за все то, что он сделал для клуба. Мы должны уважать его слова после ухода, но любое мое действие направлено на благо клуба.

Не вижу проблемы в том, что мы не сумели подписать нападающего. У нас есть Ляказетт и Нкетия, они оба способны забивать голы. К слову, Ляказетт теперь официально капитан команды", — приводит слова специалиста Football London.

Отметим, что следующий поединок в АПЛ Арсенал проведет в гостях против Вулверхэмптона.

Матч состоится в четверг, десятого февраля в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Арсенал имеет один из худших трансферных балансов в Европе.