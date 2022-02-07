Англия

"Красные дьяволы" имеют самый отрицательный баланс среди пять лучших чемпионатов Европы.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил список футбольных клубов из пяти лучших европейских чемпионатов Европы, которые имеют наибольший отрицательный баланс на трансферном рынке за последние десять лет (начиная с 2012 года).

Возглавляет данный рейтинг Манчестер Юнайтед, который потратил на подписание новых футболистов 1,545 миллиарда евро, тогда как заработали всего 470 миллионов евро. Таким образом, их баланс ушел в минус на 1,075 миллиарда евро.

На второй строчке оказался другой манчестерский гранд — Манчестер Сити. "Горожане" потеряли на трансферах 984 миллиона евро (потратили 1,699 миллиарда евро, заработали — 715 миллионов евро).

Третью строчку замыкает ПСЖ с отрицательным балансом в 941 миллион евро (потратили — 1,445 миллиарда евро, заработали — 504 миллиона евро), четвертую — Барселона с убытком в 650 миллионов евро (потратили - 1,63 миллиарда евро, заработали — 980 миллионов евро), а пятую — лондонский Арсенал, который потерял на трансферах 583 миллиона евро (потратили — 1,029 миллиарда евро, заработали — 446 миллионов евро).