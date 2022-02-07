"Красные дьяволы" имеют самый отрицательный баланс среди пять лучших чемпионатов Европы.
Игроки Манчестер Юнайтед, Getty Images
07 февраля 2022, 20:34
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил список футбольных клубов из пяти лучших европейских чемпионатов Европы, которые имеют наибольший отрицательный баланс на трансферном рынке за последние десять лет (начиная с 2012 года).
Возглавляет данный рейтинг Манчестер Юнайтед, который потратил на подписание новых футболистов 1,545 миллиарда евро, тогда как заработали всего 470 миллионов евро. Таким образом, их баланс ушел в минус на 1,075 миллиарда евро.
На второй строчке оказался другой манчестерский гранд — Манчестер Сити. "Горожане" потеряли на трансферах 984 миллиона евро (потратили 1,699 миллиарда евро, заработали — 715 миллионов евро).
Третью строчку замыкает ПСЖ с отрицательным балансом в 941 миллион евро (потратили — 1,445 миллиарда евро, заработали — 504 миллиона евро), четвертую — Барселона с убытком в 650 миллионов евро (потратили - 1,63 миллиарда евро, заработали — 980 миллионов евро), а пятую — лондонский Арсенал, который потерял на трансферах 583 миллиона евро (потратили — 1,029 миллиарда евро, заработали — 446 миллионов евро).