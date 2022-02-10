Англия

Football.ua представляет анонс матча 24-го тура чемпионата Англии-2021/22.

В одном из матчей 24-го тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Вулверхэмптоном и Арсеналом, которое пройдет на стадионе Молинью.

Вулверхэмптон — Арсенал

Четверг, 10 февраля, 21:45. Молинью, Вулверхэмптон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sport.

Последние результаты Вулверхэмптона в АПЛ можно назвать более чем успешными. Подопечные Бруну Лаже не знают поражений во внутреннем первенстве с 11 декабря прошлого года, когда уступили текущему лидеру таблицы Манчестер Сити, после чего продемонстрировали серию из четырех побед и одной ничьей, которая пришлась на матч против Челси.

Благодаря этому наставник "волков" Бруну Лаже стал лучшим тренером АПЛ по итогам января, а его команда ныне располагается на восьмой строчке и имеет все шансы побороться за попадание в еврокубки. Конечно, сделать это будет весьма проблематично из-за невероятной конкуренции в верхней части таблицы, однако в английской Премьер-лиге возможно все, особенно есть ты способен регулярно отбирать очки у прямых конкурентов, и у тебя остался только один турнир для выступлений после вылета из Кубка Англии от Норвича по итогам последнего матча.

Что касается Арсенала, то прошлый месяц выдался для подопечных Микеля Артеты не самым лучшим образом. "Канониры" не только вылетели из Кубка Англии от Ноттингем Форрест и уступили Ливерпулю в двухматчевом противостоянии в рамках полуфинала Кубка английской лиги, но и набрали всего одно очко в двух поединках АПЛ, забив при этом всего один гол за целый месяц.

Против Манчестер Сити Арсенал должен был заслуженно набирать очки первого января, но в итоге уступил со счетом 1:2, тогда как в последнем поединке с Бернли лондонский клуб должен был побеждать, но в итоге остался довольствоваться нулевой ничьей. Зимой Арсенал сделал неплохую чистку состава, избавившись от ряда ненужных исполнителей, однако, с другой стороны, команда никак не была усилена. Будет интересно посмотреть на то, хватит ли клубу из Северного Лондона нынешнего набора игроков, чтобы завершить сезон в долгожданной зоне Лиги чемпионов.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 2,23, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптон оценивается показателем 3,83. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,23.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Москера, Нету, Хонни, Боли, Хван — Лено

Под вопросом: ... — Эльнени, Соареш, Томиясу

Результаты последних очных встреч АПЛ

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