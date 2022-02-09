Бразильский полузащитник вновь показал высокий уровень игры.
Филиппе Коутиньо, getty images
09 февраля 2022, 23:27
Астон Вилла в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии принимает на своем поле Лидс Юнайтед.
Полузащитник вилланов Филиппе Коутиньо отметился голом и двумя результативными передачами еще в первом тайме.
Для бразильского футболиста это третий матч в чемпионате Англии. Ранее он отметился голом в поединке против Манчестер Юнайтед.
Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Астон Вилла — Лидс можно на Football.ua.