Англия

Бразильский полузащитник вновь показал высокий уровень игры.

Астон Вилла в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии принимает на своем поле Лидс Юнайтед.

Полузащитник вилланов Филиппе Коутиньо отметился голом и двумя результативными передачами еще в первом тайме.

Для бразильского футболиста это третий матч в чемпионате Англии. Ранее он отметился голом в поединке против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Астон Вилла — Лидс можно на Football.ua.