Англия

Завершились поединки чемпионата Англии.

В рамках поединка 24 тура чемпионата Англии Манчестер Сити принимал на своем поле Брентфорд и добился победы с комфортным счетом.

Манчестер Сити — Брентфорд 2:0

Голы: Марез, 40, Де Брюйне, 69

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Лапорт - де Брюйне, Бернарду Силва, Родри — Фоден (Гюндоган, 71), Стерлинг, Марез (Грилиш, 67).

Брентфорд: Райя — Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри — Нергор, Йенсен, Оньека (Висса, 70), Канос (Дасилва, 62) — Годдос (Мбемо, 62).

Тоттенхэм, в свою очередь, играл на своем поле против Саутгемптона и уступил со счетом 2:3, ведя по ходу встречи.

Тоттенхэм — Саутгемптон 2:3

Голы: Беднарек, 18 (в свои ворота), Сон, 70 — Броя, 23, Эльюнусси, 79, Адамс, 82

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Дэвис, Санчес, Ромеро, Регилон (Бергвейн, 83) — Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 76), Хейбьерг (Бентанкур, 60), Уинкс — Кейн.

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро — Армстронг, Эльюнусси (Диалло, 90), Ромеу, Уорд-Проуз — Адамс (Лонг, 88), Броя (Уолкотт, 90).

Предупреждение: Санчес, Ромеро — Перро, Ромеу, Форстер

Норвич же принимал на своем поле Кристал Пэлас и упустил победу. Пукки открыл счет на первой минуте, а Заа восстановил паритет на исходе часа игры.

Норвич — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Пукки, 1 — Заа, 60

Норвич: Ганн — Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс — Плахета (Гилмор, 64), Рашица, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 75) -Пукки, Ида (Роу, 84).

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Шлупп (Эзе, 80), Хьюз, Галлахер — Олисе (Айю, 70), Заа, Матета (Эдуар, 80).

Предупреждение: Уильямс — Матета, Галлахер

Астон Вилла в огненном матче играла против Лидс Юнайтед и упустила победу, ведя в два мяча по ходу встречи.

Астон Вилла — Лидс 3:3

Голы: Коутиньо, 30, Рэмзи, 38, 43 — Джеймс, 9, 45, Льоренте

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Конса, Динь — Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи — Коутиньо (Янг, 78), Буэндиа (Чуквуэмека, 59), Уоткинс.

Лидс: Мелье — Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас — Кох, Клих (Форшоу, 85), Харрисон — Родриго, Джеймс, Рафинья.

Предупреждения: Конса — Даллас, Джеймс

Удаление: Конса, 87