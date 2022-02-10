Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм потерпел поражение от Саутгемптона со счетом 2:3.

Казалось, что гол Сона на 70-й минуте принесет в актив "шпор" три набранных очка, однако Эльюнусси и Адамс в корне перевернули ход противостояния в пользу "святых" и нанесли Тоттенхэму второе поражение подряд в АПЛ.

Обзор матча:

Тоттенхэм — Саутгемптон 2:3

Голы: Беднарек, 18 (в свои ворота), Сон, 70 — Броя, 23, Эльюнусси, 79, Адамс, 82

Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Дэвис, Санчес, Ромеро, Регилон (Бергвейн, 83) — Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 76), Хейбьерг (Бентанкур, 60), Уинкс — Кейн.

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро — Армстронг, Эльюнусси (Диалло, 90), Ромеу, Уорд-Проуз — Адамс (Лонг, 88), Броя (Уолкотт, 90).

Предупреждение: Санчес, Ромеро — Перро, Ромеу, Форстер