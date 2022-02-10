Англия

Последним до бразильца подобным достижением отметился Карлтон Коул.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле сыграла в результативную ничью с Лидс Юнайтед (3:3).

Одним из главных героев данного противостояния стал атакующий полузащитник "львов" Филиппе Коутиньо, который записал на свой счет гол и две результативные передачи.

Таким образом, 29-летний бразилец стал первым футболистом Астон Виллы с 2004 года, которому удалось отметиться забитым мячом в своих первых двух домашних играх АПЛ кряду.

Последним до Коутиньо подобным отметился Карлтон Коул, который неплохо стартовал в 2004 году в Астон Вилле после перехода из Челси, однако в итоге забил всего три мяча в 30 поединках за бирмингемцев.

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